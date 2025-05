Netflix punta sul Brasile | conferma lo spin-off di Sintonia ed un documentario sul calcio Brasile 1970

Netflix intensifica la sua presenza in Brasile, annunciando lo spinoff di "Sintonia" e un documentario dedicato al leggendario calcio brasiliano del 1970. Con investimenti strategici in miniserie drammatiche e documentari sportivi, la piattaforma mira a conquistare il pubblico locale. Scopriamo le entusiasmanti novitĂ che arricchiranno il catalogo brasiliano!

