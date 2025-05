Netanyahu | Rilascio degli ostaggi in Gaza è la nostra priorità assoluta

Il Primo Ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha ribadito l'importanza del rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza, affermando che è "la nostra massima priorità". In un video diffuso sui social, Netanyahu ha espresso la speranza di poter annunciare sviluppi significativi riguardo agli ostaggi, sottolineando l'urgenza e l'impegno del governo nel perseguire la loro liberazione.

"Spero che sia possibile fare un annuncio sugli ostaggi oggi o domani", ha detto Benyamin Netanyahu in un video pubblicato sui social. "Il rilascio dei nostri ostaggi è la nostra massima priorità. Spero, spero davvero che riusciremo ad annunciare qualcosa in merito, e se non possiamo farlo oggi, lo faremo domani, non ci arrendiamo", ha dichiarato. "C'è un'operazione molto forte dell'Idf nella Striscia di Gaza e dobbiamo affrontare accuse infondate da parte della comunità internazionale", ha continuato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un'intervista video con il suo consigliere postata sui social...

