Nessun negoziato su salute consumatori La promessa di Lollobrigida

Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, esprime chiaramente la posizione italiana sulla salute dei consumatori. In un contesto di squilibri di mercato, Lollobrigida sottolinea l'importanza di mantenere separati i negoziati economici dalle questioni riguardanti il benessere e la salute, ribadendo che queste ultime non devono essere oggetto di discussione con gli Stati Uniti.

"Dove eventualmente ci sono disparità oggettive credo che noi europei possiamo riflettere per aprire a un ragionamento con gli Stati Uniti sugli squilibri di mercato ma non sulla salute e sul benessere; mi sembra scontato". Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, parlando alla stampa a margine della riunione del Consiglio Ue Agricoltura, in corso a Bruxelles. "Ci sono delle cose sulle quali evidentemente abbiamo opinioni diverse con gli Stati Uniti da sempre, non solo ora con Donald Trump", ha affermato dopo essere stato interrogato sulle richieste che il presidente statunitense potrebbe avanzare come contropartita per il ritiro degli annunci sui dazi... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nessun negoziato su salute consumatori". La promessa di Lollobrigida

