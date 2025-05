Nessun limite di gittata Merz all' attacco Il Cremlino | Decisione pericolosa

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha lanciato un appello agli alleati occidentali per un sostegno militare senza riserve all'Ucraina, descrivendo la decisione del Cremlino come "pericolosa". Durante un forum dell'emittente WDR, Merz ha promesso che la Germania farà tutto il possibile per garantire aiuti in armi al paese sotto attacco, sottolineando l'urgenza della situazione attuale.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha invitato gli alleati occidentali a sostenere con decisione l'Ucraina con aiuti in armi. "Faremo tutto il possibile per continuare a sostenere l'Ucraina anche militarmente", ha affermato Merz al forum dell'emittente Wdr. Allo stesso tempo, ha aggiunto: "Non ci sono più restrizioni sulla gittata delle armi fornite all'Ucraina, né dagli inglesi, né dai francesi, né da noi, né dagli americani". L'Ucraina potrebbe quindi attaccare anche obiettivi militari in Russia, secondo Merz, che non ha, però, voluto dire se ciò significhi che la Germania fornirà missili da crociera Taurus all'Ucraina... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Nessun limite di gittata". Merz all'attacco. Il Cremlino: "Decisione pericolosa"

