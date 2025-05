Nessun dubbio Stasi è colpevole | Garofano smonta la svolta dell' impronta di Sempio

Luciano Garofano, ex generale del Ris e genetista, si pronuncia sul caso di Garlasco, ritenendo colpevole Andrea Sempio, attuale consulente di Garofano stesso. In un'intervista al Corriere della Sera, l'esperto analizza le nuove evidenze legate al delitto di Chiara Poggi, smontando le recenti teorie emerse riguardo all'impronta di Sempio e ribadendo il suo convincimento sulla responsabilità del sospettato.

Luciano Garofano, ex generale del Ris e genetista, è da qualche settimana il consulente di Andrea Sempio, finito nuovamente al centro delle indagini sul delitto di Garlasco. L'esperto è stato intervistato dal Corriere della Sera sulle ultime vicende relative alla morta di Chiara Poggi: "Conosco bene chi ha fatto le indagini in quegli anni, si trattava di miei collaboratori estremamente bravi. Loro avevano considerato l'impronta non utile perché aveva pochi punti d'identità, e quindi rimango perplesso nel constatare che oggi è diventata utile. Da un'osservazione superficiale mi sembra un'immagine di scarsa qualità, molto poco definita, ma mi riservo di esprimere un parere definitivo dopo un'accurata diagnosi...

