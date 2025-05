Nell' Estate 2025 il romanticismo prende il sopravvento anche sotto l' ombrellone Il merito è di un costume effetto crochet magnetico e femminile Anche come top

Nell'estate 2025, il romanticismo si fa protagonista anche sotto l'ombrellone, grazie a un costume effetto crochet irresistibile e femminile, versatile da indossare anche come top. La calda stagione si avvicina, portando con sé una freschezza nell'aria e nei tessuti, dove lino e cotone sostituiscono lana e cashmere, regalando un perfetto equilibrio tra stile e spensieratezza estiva.

S ummer is in the air. L’agognato avvicinarsi della stagione calda lo si percepisce nell’aria, nella brezza, nei tessuti che accompagnano i look della quotidianità. Lana e cashmere lasciano infatti spazio a lino e cotone, senza dimenticare un altro materiale simbolo della spensieratezza estiva: il crochet. Che quest’anno darà il meglio di sé sotto forma di costume intero uncinetto. Top e bikini all’uncinetto: l’ispirazione arriva dalle sfilate X Nell’ Estate 2025, insomma, non ci sarà tempo per noia e monotonia, nemmeno sotto l’ombrellone. Ecco allora che i soliti bikini a trinagolo o i modelli dall’eleganza essenziale verranno sostituiti dal costume intero uncinetto, raffinato e originale, magnetico eppure effortless chic... 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nell'Estate 2025 il romanticismo prende il sopravvento, anche sotto l'ombrellone. Il merito è di un costume effetto crochet magnetico e femminile. Anche come top

Altre fonti ne stanno dando notizia

Tuffo nei gioielli corallo Primavera-Estate 2025. Per sentirsi al mare anche in città - Collier, bracciali, anelli e orecchini. In vista di un'occasione speciale o per i look della quotidianità. Il fascino dei gioielli in corallo non conosce declino ... Riporta iodonna.it

Il look del giorno, boho ma minimal grazie alla gonna lunga “vedo non vedo” - Perfetta per aperitivi sul mare, cene sotto le stelle o feste in terrazza, la gonna lunga si conferma la scelta ideale per chi cerca uno stile raffinato, ma senza costrizioni. All’insegna dello stile ... Come scrive iodonna.it

I 5 colori moda definitivi della primavera estate 2025 - Giallo burro sofisticato, rosso per sedurre, rosa per un tocco innocente al look, caramello ultra chic, menta per un twist di freschezza immediato. Ecco i 5 colori must-have di stagione ... Secondo msn.com

ROMANTICA PASSEGGIATA NELLE LANGHE #perte #romantic #bellezzaitaliana #travel #passeggiate