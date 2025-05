Nella nostra fotocrazia la politica è una posa

Nella nostra era dominata dalle immagini, la politica si trasforma in una mera recita. Ogni fazione si sfida come in un gioco di figurine, mentre le polemiche coprono la sostanza del dibattito. Proviamo a silenziare le litanie correnti e ad esaminare il vero campo di battaglia: le dinamiche di potere che si intrecciano non solo a livello nazionale, ma anche su palcoscenici internazionali.

Stiamo giocando con le figurine. Provate per un momento a silenziare le polemiche correnti e a osservare il terreno di contesa su cui si affrontano governativi e oppositori, mass media favorevoli e contrari, non solo su questioni interne ma direi soprattutto internazionali. Anche nei vertici internazionali è tutta una battaglia a colpi di fotografie: chi sta con chi, chi c’è e chi non c’è nella foto, come è collocata rispetto agli altri e nel gruppo, in foto o nel breve filmato; che umore esprime la sua faccia e la sua postura, come è vista e considerata dagli altri, la guardano oppure non se la filano... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Nella nostra fotocrazia la politica è una posa

