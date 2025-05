Nel corso del concerto promosso da Rai Radio e Amref la cantautrice chiede un’inversione di rotta sulle politiche di cooperazione e richiama le istituzioni alla responsabilità

Durante il concerto di Rai Radio2 per la Giornata mondiale dell'Africa, Fiorella Mannoia ha lanciato un appello urgente per un'inversione di rotta nelle politiche di cooperazione internazionale. Richiamando le istituzioni alla responsabilità, ha sottolineato il grave rischio rappresentato dalle riduzioni dei fondi destinati all'Africa e alle organizzazioni umanitarie, definendo la situazione un vero e proprio disastro per il continente e per l'umanità.

«S tanno cancellando i fondi alla cooperazione internazionale e alle organizzazioni umanitarie per l'Africa ed è un disastro». Con queste parole Fiorella Mannoia, intervenendo durante il concerto organizzato da Rai Radio2 per la Giornata mondiale dell'Africa che si celebra ogni anno il 25 maggio, ha lanciato un forte appello ai governi. Un grido che, superando la musica, si rivolge direttamente alla coscienza collettiva, in un momento storico in cui la solidarietà internazionale sembra sbiadire tra crisi interne e scelte politiche miopi.

