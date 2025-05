Nel 2025 sono 3 i mesi pagati l’80% dello stipendio | Inps chiarisce la norma sul congedo parentale

Nel 2025, il congedo parentale subirà un'importante modifica: saranno disponibili tre mesi di congedo pagati all'80% della retribuzione. Questa novità, introdotta dalla legge di Bilancio, consente ai genitori di utilizzare i mesi entro i primi sei anni di vita del bambino. L'Inps ha recentemente rilasciato una circolare che chiarisce i dettagli di questa norma, fondamentale per le famiglie italiane.

Come previsto dalla legge di Bilancio 2025, aumentano i mesi di congedo parentale pagati all'80% della retribuzione di riferimento, che saranno in tutto tre. Tutti da utilizzare entro i primi sei anni di vita del bambino. A chiarire la norma è una circolare dell'Inps: per i bambini nati dal 2025 e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024 i genitori lavoratori dipendenti possono avere il congedo parentale pagato all'80% per tre mesi. Per accedere all'indennità maggiorata, i periodi di congedo parentale devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento)

