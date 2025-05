nei raid israeliani a gaza è rimasta uccisa anche l 11enne influencer yaqeen hammad

L'11enne influencer Yaqeen Hammad, nota per il suo sorriso contagioso e i messaggi di speranza, è tragicamente morta nei recenti raid israeliani a Gaza. Con i suoi video su Instagram, cercava di portare allegria e conforto ai bambini della sua comunità, lasciando un'eredità di positività che ha toccato molti cuori. La sua perdita rappresenta una triste realtà nel conflitto che continua a colpire innocenti.

Era diventata celebre sui social portando il suo sorriso e un messaggio di speranza. Yaqeen Hammad, l’11enne morta negli ultimi raid israeliani, che con i suoi video su Instagram, come ha detto lei stessa in una degli ultimi post, provava «a portare un po’ di allegria fra i bambini, in modo che dimentichino la guerra per un po’». Yaqeen è rimasta uccisa in un raid aereo che ha colpito l’area di al-Baraka, a Deir el-Balah, sterminando gran parte della sua famiglia. Il fratello Mohamed, sopravvissuto, ha scritto sui social: «Yaqeen, la mia campionessa. La mia sorellina, la mia anima, è stata uccisa»... 🔗 Leggi su Lettera43.it