Nei guai per un’infatuazione con l’auto nel giardino di casa | un 61enne ai domiciliari

Un 61enne di Gallipoli è finito agli arresti domiciliari per atti persecutori, originati da un'infatuazione non ricambiata nei confronti di una donna. La vicenda, che ha destato preoccupazione nella comunità, ha visto l'uomo avvicinarsi in modo insistente alla sua vittima, trasformando un interesse personale in una serie di comportamenti inappropriati, fino all'intervento delle autorità.

GALLIPOLI - Quell’infatuazione crescente, e a quanto pare non corrisposta, in quanto la vittima conosceva solo di vista l’uomo, lo ha messo nei guai ed è finito anche agli arresti domiciliari. Un 61enne, professionista gallipolino, è ora accusato formalmente di atti persecutori, violazione di... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Nei guai per un’infatuazione, con l’auto nel giardino di casa: un 61enne ai domiciliari

