nei giorni scorsi orla la spaniel di kate middleton ha dato alla luce ben quattro cuccioli e george charlotte e louis vogliono tenerseli tutti

Nei giorni scorsi, la famiglia reale britannica ha accolto una dolce notizia: Orla, il cocker spaniel di Kate Middleton, ha dato alla luce quattro cuccioli. George, Charlotte e Louis sono entusiasti di avere nuove creature da coccolare e vorrebbero tenerli tutti. A Adelaide Cottage, la residenza ufficiale dei Cambridge, la gioia è palpabile mentre mamma e cuccioli si prendono cura l'uno dell'altro.

A d Adelaide Cottage, la residenza ufficiale del principe William e di Kate Middleton, è arrivata la cicogna: l'amatissima cocker spaniel Orla ha dato alla luce ben quattro cuccioli. Mamma e figli stanno benissimo, hanno fatto sapere fonti a corte (nel caso di animali domestici, Buckingham Palace non emana comunicati ufficiali). L'identitĂ del padre non è nota, hanno aggiunto. Ma i Wales se li terranno tutti? La regina Elisabetta si distrae da Meghan e Harry con la sua passione: i corgi X Kate Middleton alle prese con altri quattro cuccioli. Se la decisione spettesse a George, 12 anni il prossimo luglio, Charlotte, 10, e Louis, 7, i principi non avrebbero scelta...