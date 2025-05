Negramaro a Firenze conto alla rovescia per il ritorno live

Il ritorno dei Negramaro è imminente! A partire da settembre 2025, la band si esibirà nei palasport di tutta Italia con un nuovo, attesissimo tour. Dopo il trionfo del loro ultimo album "Free Love" (Sugar), i fan possono aspettarsi uno spettacolo emozionante e coinvolgente. Firenze, che ospiterà uno dei concerti, si prepara a festeggiare questo appuntamento imperdibile nel calendario musicale.

Firenze, 26 maggio 2025 – Manca sempre meno al ritorno live dei Negramaro: da settembre 2025 la band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane. Reduci dal successo del loro ultimo album “Free Love” (Sugar), Negramaro Palasport 2025 sarà anche l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni del disco, insieme ai grandi successi del loro repertorio. Si parte il 27 settembre 2025 dal Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) e si prosegue con Unipol Forum di Milano il 3 ottobre, il 7 all’Unipol Arena di Bologna, il 10 all’Inalpi Arena di Torino, il 12 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 14 al Palasele di Eboli (SA), il 17, 18 e 19 un triplo appuntamento al Palaflorio di Bari e ancora una tripla al Pala Rescifina di Messina il 23, 24 e 25... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Negramaro a Firenze, conto alla rovescia per il ritorno live

Negramaro a Firenze, conto alla rovescia per il ritorno live - Firenze, 26 maggio 2025 – Manca sempre meno al ritorno live dei Negramaro: da settembre 2025 la band tornerà ad esibirsi nei palasport con un nuovo tour che toccherà tutte le principali città italiane ... 🔗Da lanazione.it

Conto alla rovescia per l'ultimo album dei Negramaro: “Contatto”, in uscita il 13 novembre - Conto alla rovescia per l'uscita dell'ultimo album dei Negramaro, “Contatto”, dell'etichetta Sugarmusic. Negli store il 13 novembre prossimo, la band ha previsto una anticipazione speciale ... 🔗Scrive quotidianodipuglia.it