Negoziazione | arte umana per eccellenza tra ascolto relazione e conflitto

La negoziazione è una delle più affascinanti espressioni dell’arte umana, che si articola tra ascolto, relazione e conflitto. In questo articolo, Michelangelo Raccio esplora la sua essenza, sottolineando come non si tratti solo di un’abilità tecnica per specialisti, ma di un comportamento fondamentale nelle interazioni quotidiane, capace di plasmare le nostre relazioni e risolvere i conflitti.

di Michelangelo Raccio* La negoziazione non è un’abilità settoriale né una tecnica esclusiva appannaggio dei professionisti della diplomazia, del commercio internazionale o della mediazione legale. Al contrario, essa rappresenta un comportamento strutturale dell’umano, una modalità di interazione e di regolazione delle relazioni che attraversa ogni ambito dell’agire quotidiano; si va dalla distribuzione dei ruoli in una famiglia alla costruzione di un consenso in ambito professionale, fino alle scelte personali più intime. L’essere umano è costantemente immerso in dinamiche negoziali, esplicite o implicite: in questa prospettiva, la negoziazione può essere letta come un processo antropologico e sociologico universale che si sviluppa nel tempo, dall’infanzia, con i primi tentativi di mediazione tra desiderio e realtà, fino alla maturità, dove essa si consolida come forma di gestione della complessità... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

