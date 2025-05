Neanche in un film | il portiere segna in rovesciata al 118esimo l’incredibile epilogo dello spareggio salvezza in Puglia | Video

Neanche in un film si potrebbe immaginare un finale così spettacolare: al 118esimo minuto, il portiere segna in rovesciata e regala alla Virtus Bisceglie una salvezza insperata nello spareggio playout contro il Santeramo. Un gesto tecnico sorprendente, paragonabile a quello di Provedel, che ha coronato una stagione costellata di difficoltà e delusioni. Un epilogo da sogno per i tifosi e una vittoria da raccontare.

Meglio di Provedel, almeno come qualità del gesto tecnico. Sicuramente si è trattato di un finale da sogno per concludere una stagione segnata da tante difficoltà e diverse delusioni. A due minuti dalla fine dello spareggio playout contro il Santeramo, la Virtus Bisceglie ha ottenuto una salvezza insperata grazie a un gesto incredibile del portiere Ciccio Musacco. È stato proprio lui, con una spettacolare mezza rovesciata su calcio d’angolo, a segnare il gol dell’ 1-1 al minuto 118, garantendo la permanenza della squadra nel campionato di Promozione pugliese alla quale bastava un pareggio per salvarsi... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Neanche in un film: il portiere segna in rovesciata al 118esimo, l’incredibile epilogo dello spareggio salvezza in Puglia | Video

Incredibile in Olanda! Portiere segna in rovesciata al 98' - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Da video.sky.it

USA, la rovesciata è deliziosa: stop di petto e tiro nel sette - Una rovesciata da film. È quella realizzata da Charles Gonsolin, calciatore della SF Glens Academy, squadra giovanile americana. Il giovane attaccante ha segnato un gol incredibile in rovesciata. Si legge su msn.com

Canestro impossibile, ginnasta segna con la rovesciata - Rovesciata in avanti con una mano ... dopo il rovesciamento del busto in avanti 'calcia' il pallone nel canestro e segna facendo entusiasmare i suoi spettatori(a cura di Eleonora Giovinazzo) ... Da repubblica.it