Né con Hamas né con Netanyahu la mia arte come grido di pace

Nella mia arte trovo un linguaggio di pace che trascende il conflitto. Di Giuseppe Leone, il dipinto "La mia Shoah" rappresenta un tributo profondo alla memoria del popolo ebraico, unendo oro e dolore in un abbraccio di silenziosa resistenza. In questo lavoro, la mia "scrittura afona" parla di umanità, riunendo le voci di chi ha sofferto, ponendosi direttamente né con Hamas né con Netanyahu, ma solo con la speranza di un futuro migliore.

di Giuseppe Leone* Venticinque anni fa ho dipinto un'opera intitolata La mia Shoah. Era – ed è – un mio omaggio profondo e silenzioso alla memoria del popolo ebraico sterminato dalla barbarie nazista. Un'opera fatta d'oro e dolore, attraversata dalla mia "scrittura afona", quel linguaggio muto che ho inventato per dire l'indicibile. Al centro, una colonna nera ospitava la stella di David, segno sacro e ferito. Un filo spinato intrecciato a un cordone rosso -sangue e nascita – tagliava la tela come una ferita aperta. Un'opera che allora sentii necessaria, per non dimenticare, per ricordare con rispetto e commozione...