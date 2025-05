NBA Playoff 2025 i Knicks accorciano ad Est contro i Pacers per 2-1 Doppia doppia per Towns bene anche Brunson

Nella gara-3 delle finali di Eastern Conference dei playoff NBA 2025, i New York Knicks mostrano una grande reazione, superando gli Indiana Pacers per 100-106. Con una doppia doppia di Karl-Anthony Towns e le ottime prestazioni di Jalen Brunson, i Knicks accorciano la serie sul 2-1, dopo aver subito due sconfitte tra le mura amiche del Madison Square Garden. Una vittoria che ridà speranza alla franchigia della 'Grande Mela'.

I New York Knicks reagiscono prontamente nella gara-3 delle finali di Eastern Conference per i playoff NBA 2025! Dopo aver perso le prime due sfide giocate al Madison Square Garden la franchigia della 'Grande Mela' batte in rimonta gli Indiana  Pacers per 100-106 ed accorcia così sul 2-1 nella serie al meglio delle sette partite. Si rimane ancora in Indiana per gara-4 prevista la notte di mercoledì 28 maggio, prima di ritornare a New York per gara-5. Primo quarto equilibrato, con i Knicks che mettono il naso avanti (20-22) ma subiscono la pronta reazione dei padroni di casa che impattano nel punteggio chiudendo poi avanti di quattro lunghezze alla prima sirena (30-26)...

