NBA i Knicks ci hanno preso gusto | rimonta dal -20 e Pacers battuti 106-100

I New York Knicks stanno vivendo un momento magico nei playoff NBA 2024-2025, dimostrando una straordinaria resilienza. Dopo una rimonta clamorosa da 20 punti, hanno sconfitto i Pacers con un punteggio di 106-100. Questa vittoria segna un importante passo nella loro corsa verso il titolo e conferma la loro abilitĂ nel ribaltare le sorti delle partite, alimentando sogni di gloria tra i tifosi di New York.

New York (Stati Uniti), 26 maggio 2025 – I New York Knicks sembrano davvero averci preso gusto ed essersi specializzati nelle rimonte epiche e sul campo altrui in questi playoff NBA 2024-2025. Eh giĂ , perchĂ© dopo aver cominciato la serie delle semifinali di Eastern Conference con i Boston Celtics sbancando per ben due volte il TD Garden e colmando uno gap di venti lunghezze, questa notte la franchigia della “Grande Mela” lo ha fatto di nuovo, espugnando anche la Gainbridge House di Indianapolis 106-100 con una rimonta da record (non accadeva dal 1998 che una franchigia vincesse in risalita dal -20 per tre volte nello stesso playoff): in questa gara 3, a poco piĂą di 3’ dall’intervallo lungo, i Knicks erano infatti sotto 55-35 con il concreto rischio di incassare uno 0-3 che avrebbe messo un’ipoteca nella serie in favore dei Pacers... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA, i Knicks ci hanno preso gusto: rimonta dal -20 e Pacers battuti 106-100

