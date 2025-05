Nazionale UFFICIALI le convocazioni | esclusione a sorpresa per un giocatore del Napoli

La Nazionale Italiana di calcio ha comunicato le convocazioni ufficiali per il cammino verso il Mondiale 2026, con un'inaspettata esclusione da parte di un giocatore del Napoli. L'Italia affronterĂ la Norvegia a Oslo il 6 giugno e giocherĂ contro ... a Reggio Emilia il 9 giugno, segnando l'inizio di un percorso cruciale verso la prestigiosa competizione.

Italia, inizia il cammino verso il Mondiale 2026: prima tappa Oslo, poi Reggio Emilia: ci sono i convocati. La corsa dell'Italia verso la Coppa del Mondo del 2026 prende ufficialmente il via con due impegni ravvicinati: venerdì 6 giugno a Oslo contro la Norvegia e lunedì 9 a Reggio Emilia contro la Moldova. Gli Azzurri, guidati da Luciano Spalletti, affrontano le prime due sfide valide per il Gruppo I, completato da Estonia e Israele. Tra le novitĂ della lista dei convocati c'è Diego Coppola, giovane difensore dell'Hellas Verona, reduce dalla chiamata in Under 21 per il raduno pre-Europeo. Nazionale, tutti i convocati: escluso Politano...