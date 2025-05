Nazionale i convocati di Spalletti | c’è una prima volta assoluta

Luciano Spalletti ha svelato la lista dei convocati per la Nazionale in vista delle qualificazioni mondiali contro Norvegia e Moldova. Questo è un momento speciale, segnato da una prima volta assoluta, e arriva subito dopo la conclusione della Serie A e la finale di UEFA Champions League tra Inter e Manchester City. Scopriamo insieme i nomi scelti dal ct azzurro.

