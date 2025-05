Natura e memoria storica | inaugurato il Giardino della Pace a Campagnola

Il 26 maggio, a Campagnola di Bergamo, è stato ufficialmente inaugurato il Giardino della Pace, un’area verde riqualificata dall'Amministrazione Comunale. Questo spazio simbolico, rinnovato per celebrare i valori della pace e dell'uguaglianza, rappresenta un importante ciclo di memoria storica e un punto di incontro per la comunità, promuovendo riflessione e coesione.

Bergamo. E' stato presentato ufficialmente nel pomeriggio di lunedì 26 maggio il Giardino della Pace, un'area verde rinominata e completamente riqualificata dall'Amministrazione Comunale per sottolineare l'alto valore simbolico del tema della pace e dell'uguaglianza. Nato nel 2001 come spazio per il gioco all'interno della nuova urbanizzazione a Campagnola di via per Orio, il giardino è sempre stato un luogo di incontro e svago per gli abitanti della zona. L'Amministrazione ha voluto rilanciare questo spazio verde con un progetto che fonde armoniosamente natura e memoria storica. La riqualificazione ha previsto la rimozione delle vecchie superfici in asfalto, sostituite da masselli autobloccanti drenanti, e la creazione di una nuova area centrale con percorsi a forma circolare che richiamano il simbolo della pace...

