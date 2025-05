Nato | Rutte a Dayton condanna attacchi Russia a ucraini ultime 48 ore

In occasione dell'Assemblea Parlamentare della NATO a Dayton, il Segretario Generale ha espresso una ferma condanna degli attacchi russi contro civili in Ucraina avvenuti nelle ultime 48 ore. Sottolineando il supporto della NATO agli sforzi del Presidente Trump, la dichiarazione mira a rafforzare la solidarietĂ internazionale contro le aggressioni russo-ucraino.

Milano, 26 mag. (askanews) – “All’Assemblea Parlamentare della NATO a Dayton, il Segretario Generale NATO ha condannato gli attacchi indiscriminati della Russia contro civili innocenti nelle ultime 48 ore, affermando che la NATO sostiene pienamente gli sforzi urgenti del Presidente Trump per porre fine ai combattimenti. L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura”. Lo ha scritto la portavoce dell’Alleanza Allison Hart sui social ufficiali. “Al vertice dell’Aia il mese prossimo, i leader alleati prenderanno decisioni per rendere la NATO un’alleanza piĂą forte, piĂą efficace e piĂą letale”, ha detto il segretario generale in base allo script diffuso dall’Alleanza... 🔗 Leggi su Ildenaro.it