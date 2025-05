Nathan Jones canalizzano Southampton Misery per guidare Charlton al campionato

Nathan Jones sfrutta la sua esperienza con il Southampton per guidare il Charlton verso nuovi traguardi, dimostrando che l'autopromozione è fondamentale per il successo. In un settore in cui pochi si prendono il merito, Jones punta sulla sua resilienza per trasformare la miseria in opportunità e riportare il club alla ribalta. Scopri come la sua strategia e determinazione stanno facendo la differenza.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Se non fai il tuo PR, nessun altro lo farà per te. Molti manager pensano in questo modo, non solo nel calcio ma negli uffici di tutto il mondo. Pochi, tuttavia, hanno bisogno di autopromozione tanto quanto Nathan Jones, anche dopo una vera promozione fuori dalla League One con Charlton Athletic. Parlando con i media a Wembley in seguito alla vittoria per 1-0 della sua squadra su Leyton Orient, a Jones ha avuto diverse opportunità di riflettere sul suo viaggio su e giù a questo punto. Non li ha lasciati. "Ho sempre fatto lavori audaci", ha dichiarato il gallese...

