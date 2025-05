Nathan Fillion difende il taglio a scodella di Guy Gardner in Superman | Il motivo è sorprendente!

Nathan Fillion rompe il silenzio sul controverso taglio a scodella di Guy Gardner nel nuovo film di Superman di James Gunn. L'attore svela motivazioni sorprendenti dietro questa scelta audace, sottolineando l'importanza di un look distintivo per il rilancio del DCU. Scopri perché questo aspetto del personaggio è considerato fondamentale per il futuro dell'universo cinematografico DC.

L'attore spiega perché il look controverso del suo Green Lantern nel film di James Gunn era una scelta quasi obbligata e cruciale per il nuovo DCU... 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Nathan Fillion difende il “taglio a scodella” di Guy Gardner in Superman: Il motivo è sorprendente!

Nathan Fillion su The Rookie: un percorso di passione e collaborazione sul set - Nathan Fillion, protagonista di "The Rookie", ha condiviso le sue emozioni e la passione vissuta sul set, riflettendo sull’importanza del ruolo di John Nolan. continua a leggere

Superman: svelato l’anello di Guy Gardner, la Lanterna Verde interpretata da Nathan Fillion - Nathan Fillion parla del suo ruolo nel DCU Nathan ... L'attore ha anche commentato il celebre taglio a scodella che caratterizza Gardner nei fumetti: "All'inizio abbiamo valutato varie opzioni ... Scrive msn.com