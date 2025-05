Nasce il coordinamento dei capigruppo Pd in Emilia Romagna

Sabato ha preso ufficialmente avvio il coordinamento dei capigruppo del Partito Democratico nei comuni dell'Emilia-Romagna, su iniziativa del capogruppo regionale Paolo Calvano e della vice capogruppo Alice Parma. Questo progetto, sostenuto dal segretario regionale Luigi Tosiani, mira a rafforzare la collaborazione tra le varie realtà locali e a promuovere un'efficace azione politica sul territorio.

