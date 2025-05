Nasce FS Logistix piattaforma online per rilanciare la logistica

Il Gruppo Ferrovie dello Stato segnala un'importante innovazione nel settore della logistica con il lancio di FS Logistix. Questa nuova piattaforma online, presentata a Roma, offre soluzioni integrate per il trasporto merci end to end, promettendo di rilanciare l'efficienza e la competitività del settore. Scopriamo insieme le potenzialità di questa iniziativa ambiziosa.

ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo corso per la logistica del Gruppo Ferrovie dello Stato. E' quello che ha preso il via con la presentazione a Roma del brand FS Logistix e della piattaforma digitale integrata per il trasporto merci end to end fslogistix.com. Un progetto che segna l'inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato al cliente.

