Nasce FS Logistix la nuova piattaforma digitale per il trasporto merci ‘end to end’

Il 26 maggio 2025, a Roma, il Gruppo FS ha lanciato FS Logistix, una piattaforma digitale innovativa per il trasporto merci ‘end to end’. Questo progetto rappresenta un importante passo verso la modernizzazione della logistica, promettendo una gestione più efficiente e integrata delle operazioni di trasporto. Scopriamo insieme le potenzialità di questa nuova iniziativa.

Roma, 26 maggio 2025 – Un nuovo corso per la logistica del Gruppo FS ha preso il via oggi a Roma con la presentazione del brand ‘ FS Logistix ’ e della piattaforma digitale integrata per il trasporto merci ‘end to end’ fslogistix.com. Un progetto che segna l’inizio di un ambizioso percorso di trasformazione e rilancio del trasporto merci, con una visione chiara: costruire un sistema logistico europeo sempre più integrato, sostenibile e orientato al cliente. L’evento si è svolto a Roma, alla presenz a di Sabrina De Filippis, amministratrice delegata di FS Logistix, Antonio Brunacci, direttore Strategie e TID di FS Logistix, e Leopoldo Destro, delegato di Confindustria a Trasporti, Logistica e Industria del turismo e della cultura... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nasce FS Logistix, la nuova piattaforma digitale per il trasporto merci ‘end to end’

