NASCAR Ross Chastain ritrova il successo a Charlotte

Ross Chastain torna alla vittoria nella storica Coca-Cola 600 a Charlotte, segnando un momento di riscatto nella NASCAR Cup Series 2025. Con un finale emozionante, il pilota di Trackhouse Racing ha superato William Byron, conquistando così il sesto successo della sua carriera. La sua Chevrolet #1 ha messo in ombra la Camaro #24 di Hendrick Motorsports, che aveva dominato la corsa, rendendo la vittoria ancora più significativa.

Ross Chastain non cede nel finale a William Byron e vince a Charlotte la prestigiosa Coca-Cola 600 valida per la NASCAR Cup Serie 2025. L'americano di Trackhouse Racing Chevrolet #1 ottiene la sesta gioia in carriera battendo la Camaro #24 Hendrick Motorsports, a lungo in cima alla graduatoria. La notte più lunga della regular season ha visto il #1 beffare il padrone di casa. Il nativo dello Stato della Florida si è collocato in cima alla corsa prima del gran finale e non è più stato sorpreso dal #24 che durante l'evento aveva saputo imporsi nelle prime tre Stage (una in più del solito a Charlotte vista la natura dell'evento)

