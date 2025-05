Narni teli bianchi per ‘L’Ultimo Giorno di Gaza’ | una parete muta di lutto e solidarietà

Narni esprime vicinanza a Gaza attraverso un toccante gesto di solidarietà. La Piazza dei Priori è stata adornata da teli bianchi, simboli di lutto e memoria, calati dal Palazzo Comunale per commemorare le vittime innocenti. Questa iniziativa, che unisce la comunità in un silenzioso ma potente messaggio di empatia, invita a riflettere sulle conseguenze del conflitto e sulla fragilità della vita umana.

