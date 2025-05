Napoli vola ad Atlanta | Delta inaugura la nuova rotta diretta da Capodichino

Delta Air Lines ha inaugurato il nuovo volo diretto da Napoli a Atlanta, attivato il 24 maggio 2025. Questo collegamento, previsto quattro volte a settimana, offre ai viaggiatori napoletani l'opportunità di raggiungere il principale hub internazionale della compagnia statunitense, facilitando connessioni con numerose destinazioni globali. Una nuova prospettiva per il turismo e gli affari tra Italia e Stati Uniti.

NAPOLI, 27 MAGGIO 2025 – È decollato sabato 24 maggio il nuovo volo diretto Delta Air Lines da Napoli verso Atlanta, destinazione che rappresenta il principale hub internazionale della compagnia statunitense e lo scalo più trafficato al mondo. Il collegamento sarà operato quattro volte a settimana per tutta la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori in partenza da Capodichino la possibilità di proseguire il proprio viaggio attraverso il vasto network Delta verso centinaia di destinazioni in Nord America e oltre. Il nuovo volo si aggiunge alla tratta stagionale Napoli – New York JFK, attiva già dallo scorso 8 maggio, che nel 2024 ha trasportato oltre 56...