Napoli via libera per Garnacho | stabilita la cifra

Il Napoli è pronto a scatenare il proprio calciomercato con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni dopo la conquista dello scudetto. Tra i nomi in cima alla lista spicca Garnacho, il cui trasferimento sembra ora alla portata. In caso di addio di Conte, la reunion con il talentuoso attaccante potrebbe rivelarsi estremamente vantaggiosa per entrambe le parti.

Il Napoli ha in mente un grande calciomercato, per rilanciare le proprie ambizioni dopo lo scudetto, anche in caso di addio di Conte. Il sogno Garnacho non è impossibile. Chi non muore si rivede, e nel caso di Garnacho e del Napoli questa reunion potrebbe avere un seguito molto positivo per entrambi. L’attaccante del Manchester United era già stato nel mirino del club partenopeo lo scorso inverno, ma alla fine non si era riusciti a trovare l’accordo. Poco convinto di lasciare lo United, il giocatore, dopo il cambio in panchina, e troppo bassa l’offerta dei campani, arrivata a 40 milioni. Ma adesso le cose potrebbero cambiare... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Napoli, via libera per Garnacho: stabilita la cifra

