Napoli ufficiale | torna Lindstrom dal prestito all'Everton

Il Napoli ufficializza il ritorno di Jesper Lindstrom dal prestito all'Everton. La notizia è stata confermata tramite un comunicato ufficiale del club inglese, che ha rivelato anche altre importanti novità riguardanti i giocatori Jack Harrison e Orel Mangala. Questa mossa segna un'importante tappa nel mercato del Napoli, che punta a rinforzare la propria rosa in vista delle prossime sfide.

