Napoli si tinge d’azzurro per la festa scudetto

Napoli celebra con entusiasmo il suo quarto scudetto, trasformando la città in un tripudio di azzurro. La sfilata, che ha visto protagonista dirigenti, staff tecnico e calciatori, ha offerto un'occasione unica per condividere la gioia con il popolo partenopeo. Un meritato bagno di folla che dà continuità a festeggiamenti già intensi e vibranti.

NAPOLI (ITALPRESS) – Circa due ore di sfilata per condividere col popolo partenopeo la gioia per il quarto scudetto. Napoli non smette di festeggiare e per le vie della città dirigenti, staff tecnico e calciatori si sono goduti un meritato bagno di folla, prosecuzione ideale delle celebrazioni scattate venerdì sera, dopo il triplice fischio della gara vinta sul Cagliari. Con un importante cordone di sicurezza allestito in tempi record – oltre 1000 uomini fra forze dell’ordine e vigili del fuoco, 400 volontari della Protezione civile e 1300 steward operativi – la squadra neo campione d’Italia è sbarcata al molo Luise di Mergellina con un aliscafo partito poco prima dal molo San Vincenzo... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Napoli si tinge d’azzurro per la festa scudetto

