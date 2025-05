Napoli si colora d' azzurro per la sfilata scudetto

Napoli si tinge di azzurro per celebrare il trionfo del quarto scudetto, con una sfilata che coinvolge circa 200 mila spettatori. Due bus scoperti portano in trionfo la squadra, mentre dirigenti, staff tecnico e calciatori condividono momenti di gioia con il popolo partenopeo, trasformando le strade in un grande festeggiamento.

Due bus scoperti portano in trionfo la squadra davanti a circa 200 mila spettatori NAPOLI - Circa due ore di sfilata per condividere col popolo partenopeo la gioia per il quarto scudetto. Napoli non smette di festeggiare e per le vie della città dirigenti, staff tecnico e calciatori si sono goduti u...

