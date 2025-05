Napoli si colora d’azzurro per la sfilata scudetto

Napoli si è tinta di azzurro per celebrare il quarto scudetto con una festosa sfilata che ha coinvolto l'intera città. In un'atmosfera di gioia e entusiasmo, dirigenti, staff tecnico e calciatori hanno sfilato tra le strade affollate, condividendo con i tifosi un momento indimenticabile di festa e orgoglio partenopeo.

NAPOLI (ITALPRESS) – Circa due ore di sfilata per condividere col popolo partenopeo la gioia per il quarto scudetto. Napoli non smette di festeggiare e per le vie della città dirigenti, staff tecnico e calciatori si sono goduti un meritato bagno di folla, prosecuzione ideale delle celebrazioni scattate venerdì sera, dopo il triplice fischio della gara vinta sul Cagliari. Con un importante cordone di sicurezza allestito in tempi record – oltre 1000 uomini fra forze dell’ordine e vigili del fuoco, 400 volontari della Protezione civile e 1300 steward operativi – la squadra neo campione d’Italia è sbarcata al molo Luise di Mergellina con un aliscafo partito poco prima dal molo San Vincenzo... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

