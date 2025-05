Napoli pistola carica e fuga dai carabinieri durante festa scudetto | concessi i domiciliari al tiktoker

Durante i festeggiamenti per lo scudetto, Michele Napolitano, un tiktoker, è stato arrestato per possesso di una pistola. Tuttavia, il Gip del Tribunale di Napoli, Lucia De Micco, ha concesso i domiciliari, annullando l’arresto. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza durante eventi pubblici e sulla gestione delle celebrazioni.

È stato ristretto agli arresti domiciliari Michele Napolitano, il tiktoker finito in manette durante la festa scudetto perché trovato in possesso di una pistola. Nell'udienza di convalida celebrata questa mattina presso il Tribunale di Napoli, il Gip Lucia De Micco ha annullato l'arresto e ha disposto nei confronti del 26enne i domiciliari a Melito, così .

