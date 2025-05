Napoli per il dopo Conte De Lauentiis punta tutto su Allegri

Dopo il probabile addio di Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta puntando tutto su Massimiliano Allegri come suo successore. L'interesse per l'ex tecnico della Juventus segna un cambiamento strategico per il club partenopeo, alla ricerca di una nuova guida che possa rilanciare le ambizioni del team. Scopriamo i dettagli di questa possibile transizione.

Napoli, De Laurentiis sceglie Allegri per il dopo Conte Antonio Conte sembra ormai aver deciso di dire addio alla panchina del Napoli, De Laurentiis pare .

Conte-Napoli, si va verso la separazione: l'addio dopo lo scudetto, De Laurentiis punta a chiudere per Allegri - Neanche il tempo di festeggiare il quarto scudetto, che il Napoli potrebbe già salutare Antonio Conte. L'artefice del tricolore azzurro sembrerebbe in procinto di lasciare il ...

Napoli, Conte verso l'addio: c'è la data dell'incontro con De Laurentiis. Allegri in pole per sostituirlo - Dopo il quinto campionato vinto in Serie A, Antonio Conte sembra sempre più destinato a lasciare il Napoli a un solo anno dall`arrivo alla corte di De Laurentiis..

Conte-Napoli verso l'addio: De Laurentiis pensa ad Allegri - Lunedì la parata con il bus scoperto, martedì la visita al Papa e poi l' incontro decisivo. Anche se la strada sembra ormai segnata: Antonio Conte e il Napoli vanno verso la separazione. Se non fosser ...