Napoli Lukaku | "Bisogna fare di tutto per convincere Conte a restare"

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, esprime la sua determinazione a vincere il cuore di Antonio Conte e a convincerlo a rimanere in squadra. In occasione della celebrazione per il quarto Scudetto degli azzurri, l'artista belga sottolinea l'importanza della continuità tecnica e del lavoro di squadra per affrontare le sfide future. Le sue parole risuonano tra i festeggiamenti, testimoniando l'unità e l'ambizione di una squadra in crescita.

