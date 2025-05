Napoli la festa Scudetto | l’arrivo in nave il bus scoperto lungomare in tilt e risuona… Pedro

Napoli celebra un momento storico con il secondo festeggiamento in pochi giorni per il quarto Scudetto. L'arrivo in nave della squadra, accolto con entusiasmo, si trasforma in un’indimenticabile parata su un bus scoperto lungo il lungomare, mentre riecheggiano le note di "Pedro". La città è in festa, con strade in tilt e una gioia contagiosa che unisce i tifosi.

è il momento della festa, la seconda in pochi giorni per la città di Napoli. Perchè venerdì è arrivato il quarto Scudetto, dopo un intenso punto... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il comune di Napoli si prepara già alla festa scudetto: i provvedimenti - Il Comune di Napoli si sta attivando per gestire l'eventuale festa scudetto della squadra partenopea, in vista della decisiva partita contro il Parma. 🔗continua a leggere

Ipotesi festa scudetto, a Napoli strade chiuse e divieto fuochi d’artificio domenica 18: ordine della Questura - In vista di una possibile festa scudetto, la Questura di Napoli ha emesso ordini restrittivi per garantire la sicurezza. 🔗continua a leggere

Il piano del Comune di Napoli per l'eventuale festa scudetto di domenica: tutti i divieti e le strade chiuse al traffico - Il Comune di Napoli ha annunciato un piano dettagliato per gestire la possibile festa scudetto di domenica, con divieti e chiusure stradali per garantire la sicurezza. 🔗continua a leggere

Festa Scudetto Napoli, bus con la squadra sfila sul lungomare tra una marea di tifosi - Sono arrivati in aliscafo al molo Luise di Mergellina i giocatori e dirigenti del Napoli, che a bordo di due bus percorrono poi il lungomare Caracciolo, momento culmine della festa per il quarto Scude ... 🔗Scrive msn.com

Napoli, la festa scudetto in diretta su Rai 2. A che ora inizia la parata e come vederla dall’estero - La squadra, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis e tutto lo staff tecnico su due bus scoperti attraverseranno il lungomare Caracciolo per arrivare a piazza Vittoria, cuore della festa e poi tor ... 🔗Segnala italiaoggi.it

Napoli, oggi la festa Scudetto: orario e dove vederla in tv - L'attesa è finita. Il Napoli festeggia oggi, lunedì 26 maggio, il quarto scudetto della sua storia, vinto venerdì scorso grazie al successo all'ultima giornata contro il Genoa, che… Leggi ... 🔗Da informazione.it