Napoli la festa continua | dove è andata la squadra dopo la parata Scudetto

La festa del Napoli prosegue in grande stile! Dopo la trionfale parata per celebrare il tanto atteso Scudetto, la squadra e lo staff si sono trasferiti per un nuovo festeggiamento. Un bus scoperto ha regalato ai tifosi una sfilata lungo il suggestivo lungomare, continuando a far vibrare il cuore di una città che vive intensamente la gioia della vittoria.

La festa del Napoli non è finita: dopo la parata Scudetto, la squadra e lo staff si è spostata per festeggiare in un altro luogo. Il Napoli ha oggi festeggiato alla grande la vittoria dello Scudetto. La squadra e lo staff ha infatti sfilato su un bus scoperto che ha attraversato il lungomare della città, pieno di tifosi festanti. Un momento, quindi, davvero straordinario, con immagini che faranno davvero il giro del mondo per la straordinaria bellezza che, ancora una volta, la città e il tifo partenopeo hanno saputo regalare. I calciatori sono sembrati estasiati nel vedere così tanto entusiasmo e hanno partecipato in modo molto attivo ai festeggiamenti con i tifosi... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, la festa continua: dove è andata la squadra dopo la parata Scudetto

