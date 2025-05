napoli la città festeggia la squadra in corteo sui pullman scoperti

Napoli esplode di gioia per il quarto scudetto della sua storia, conquistato dopo 33 anni. La vittoria decisiva contro il Cagliari ha scatenato una festosa parata di tifosi che, a bordo di pullman scoperti, hanno invaso le strade della città. Un momento indimenticabile per il popolo partenopeo, che celebra con orgoglio un traguardo atteso e sognato da generazioni.

Napoli è in festa: il quarto scudetto della storia azzurra è realtà. La vittoria decisiva contro il Cagliari ha scatenato un’euforia incontenibile in tutta la città, con migliaia di tifosi che hanno invaso le strade per celebrare un traguardo atteso dal 1990. Il popolo partenopeo, avvolto in un mare di bandiere azzurre, ha dato il via a festeggiamenti che promettono di protrarsi per settimane, trasformando Napoli in un palcoscenico di gioia e passione. Il corteo. Il momento più atteso è arrivato: la squadra campione d’Italia sta sfilando per le vie della città su due bus scoperti, in un corteo che si preannuncia epico... 🔗 Leggi su Quotidiano.net