Napoli in festa per lo Scudetto ma Conte si allontana | il siparietto tra la moglie e i tifosi

Napoli celebra con fervore la vittoria dello scudetto, ma l’aldilà sportivo si tinge di malinconia con l’allontanamento di Antonio Conte. Durante la festosa parata, la moglie Elisabetta Muscarello ha colto l'occasione per lanciare un appello ai tifosi, promettendo di fare di tutto per trattenere il marito. Un momento che ha catturato l’attenzione e acceso il dibattito tra i fan partenopei.

Elisabetta Muscarello: 'Farò di tutto per farlo restare'. Durante la parata Scudetto del Napoli, tra fumogeni, cori e centinaia di migliaia di tifosi in festa, un gesto ha catturato l'attenzione dei media e dei fan: Elisabetta Muscarello, moglie di Antonio Conte, si è lasciata sfuggire una frase che suona come una dichiarazione d'intenti. "Farò di tutto", ha detto con il sorriso rivolgendosi a un gruppo di tifosi che imploravano il marito di rimanere sulla panchina azzurra. Insieme a lei, anche Jacqueline Baudit – moglie di Aurelio De Laurentiis – a bordo del pullman scoperto, mentre i due coniugi conversavano e osservavano l'entusiasmo popolare...