Napoli in festa | conclusa la sfilata dei bus scoperti per il quarto scudetto

Napoli celebra il quarto scudetto con una festosa sfilata lungo il lungomare di via Caracciolo, dove un mare azzurro di circa 200mila tifosi ha accolto i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti a bordo dei bus scoperti. Un evento indimenticabile che segna un traguardo storico per il club partenopeo e la sua passionale tifoseria.

Un mare azzurro ha invaso il lungomare di via Caracciolo per celebrare la conquista del quarto scudetto della storia del Napoli. Si è appena conclusa la suggestiva sfilata dei bus scoperti con a bordo i calciatori, lo staff tecnico e i dirigenti del club partenopeo, acclamati da circa 200mila tifosi assiepati lungo il percorso. Napoli . L'articolo Napoli in festa: conclusa la sfilata dei bus scoperti per il quarto scudetto Teleclubitalia... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli in festa: conclusa la sfilata dei bus scoperti per il quarto scudetto

Napoli campione: sfilata con i pullman dei giocatori che hanno vinto lo scudetto - Termina la sfilata, azzurri di nuovo in aliscafo Si è conclusa la sfilata dei bus scoperti con a bordo i calciatori del Napoli che hanno celebrato sul lungomare di via Caracciolo la vittoria del quart ... 🔗Secondo msn.com

Napoli festa scudetto, sfilata con fari puntati su Conte - Un corteo di barche, pattugliato dalla Guardia Costiera, ha seguito via mare i bus con la squadra del Napoli. Tantissime le imbarcazioni private che si sono sistemate nello specchio d'acqua che ... 🔗Da ansa.it

Scudetto del Napoli, festa sul lungomare: bus sfilano tra migliaia di tifosi - In 150mila sul lungomare per assistere al passaggio dei bus con la squadra, 50mila seguono l'evento davanti ai maxischermi ... 🔗Come scrive msn.com