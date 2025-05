Napoli in delirio per la parata scudetto | migliaia di tifosi invadono il lungomare

Napoli esplode di gioia per la storica conquista dello Scudetto 2025. Il lungomare si riempie di migliaia di tifosi, che sin dalle prime luci dell'alba affollano via Caracciolo e Piazza Vittoria, pronti a festeggiare un trionfo che segna un'epoca. Scopri come la città si è unita in una celebrazione indimenticabile di passione e orgoglio calcistico.

Tempo di lettura: 2 minuti Una città in festa, un popolo in delirio. Il lungomare di Napoli si è trasformato in un’enorme scenografia a cielo aperto per celebrare lo Scudetto del Napoli 2025. Migliaia di tifosi, sin dalle prime ore del mattino, hanno affollato via Caracciolo e Piazza Vittoria, pronti ad accogliere i bus scoperti con a bordo i campioni d’Italia. Con l’apertura dei varchi, una marea umana si è riversata sulle strade con bandiere, sciarpe, cori e striscioni, colorando di azzurro ogni angolo del lungomare. L’attesa è tutta per la sfilata prevista dalle 15:30, con i due pullman che accompagneranno i calciatori e lo staff tecnico in un bagno di folla lungo tutto il percorso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli in delirio per la parata scudetto: migliaia di tifosi invadono il lungomare

Tuttosport: “Delirio Napoli Il Maradona non basta” - Il Napoli vive un momento di pura euforia: il popolo partenopeo, acclamando il Maradona, sogna il suo primo scudetto da anni. 🔗continua a leggere

Napoli-Cagliari è la sfida scudetto, delirio di tifosi fuori al Maradona LIVE - Napoli-Cagliari è l’ultima sfida decisiva per il sogno scudetto. I tifosi, emozionati e ferventi, si radunano fuori al Maradona, pronti a vivere un momento storico. 🔗continua a leggere

Napoli, al murale di Maradona è già delirio dei tifosi - Napoli si prepara al grande evento: il murale di Maradona nel cuore dei Quartieri Spagnoli è già diventato il fulcro della passione dei tifosi. 🔗continua a leggere

Festa scudetto Napoli: gli orari e il percorso della parata. E spunta una scritta sui bus scoperti... - Una città in festa, un popolo in delirio. Oggi, lunedì 26 maggio, il Napoli celebra il suo quarto scudetto con una grande parata sul lungomare partenopeo. L'appuntamento è fissato per le ore 15, quand ... 🔗Riporta msn.com

Scudetto del Napoli, via Caracciolo è già un delirio di tifosi per la parata dei giocatori: atteso il pullman - Il Napoli ha vinto il suo quarto scudetto venerdì scorso, all'ultima partita di campionato, battendo il Cagliari per 2 a 0 ... 🔗Secondo ilfattoquotidiano.it

Festa Scudetto Napoli 2025, la parata per la città in diretta LIVE - Dopo la conquista del quarto scudetto, arrivato grazie alla vittoria sul Cagliari di venerdì sera allo stadio Maradona, oggi è il giorno della grande festa a Napoli, con la parata della squadra in gir ... 🔗sport.sky.it scrive