Napoli il sindaco Manfredi sull' America' s Cup | Dobbiamo mantenere gli impegni presi per ospitare questo evento globale

Il sindaco di Napoli, Manfredi, esprime l'importanza di onorare gli impegni presi per ospitare l'America's Cup, evento di rilevanza globale. In vista dell'arrivo della manifestazione a Napoli, dopo l'accoglienza della premier Meloni a Roma, Manfredi ribadisce il valore che l'evento avrĂ per la cittĂ e la necessitĂ di una preparazione adeguata.

«Questa sera con la premier Meloni accoglieremo la America's Cup a Roma e poi mercoledì arriverĂ a Napoli. E quindi, siamo partiti». Così risponde il sindaco di...

