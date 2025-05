Napoli i nomi di De Laurentiis per convincere Conte a restare

Aurelio De Laurentiis sta tessendo una strategia convincente per trattenere Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Con una campagna acquisti ambiziosa all'orizzonte, il presidente azzurro mira a rafforzare la squadra nella prossima stagione. Scopri tutti i dettagli e le ultime notizie su Sportface TV, l’apertura ideale per gli appassionati di calcio.

Il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, è pronto a mettere sul piatto una importante campagna acquisti per convincere Antonio Conte a restare anche la prossima stagione. Le sirene della Juventus ci sono, così come la volontà, un giorno, di tornare a casa per Antonio Conte. Ma non è detto che quel giorno sia così vicino come i tifosi bianconeri sognano e quelli napoletani temono...