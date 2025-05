Napoli festa Scudetto da un milione e mezzo di cuori | emozione cori e mare azzurro per la parata dei campioni

Il 26 maggio 2025, Napoli ha celebrato con entusiasmo il quarto Scudetto della sua storia, trasformando le strade e il mare in un trionfo di cuori azzurri. Un'imponente parata ha riunito circa un milione e mezzo di tifosi, avvolti in un'atmosfera di festa, cori e emozione, rendendo omaggio ai campioni che hanno fatto sognare la città.

NAPOLI, 26 MAGGIO 2025 – Una marea azzurra, un’onda di emozione e orgoglio lungo le strade e il mare di Napoli: è andata in scena oggi la grande festa per il quarto Scudetto conquistato dal Napoli, un evento memorabile che ha riunito, secondo le stime del presidente Aurelio De Laurentiis, oltre un milione e mezzo di persone. Due bus scoperti, con a bordo l’intera squadra, il mister Antonio Conte e il presidente De Laurentiis, si sono messi in moto nel pomeriggio dal Molo Luise, salutati da una folla straripante e commossa che ha colorato il lungomare Caracciolo con bandiere, cori, fumogeni e coriandoli bianchi e azzurri... 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Napoli, festa Scudetto da un milione e mezzo di cuori: emozione, cori e mare azzurro per la parata dei campioni

