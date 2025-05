Napoli De Laurentiis | De Bruyne ha preso casa Conte? Se vuole rimanere…

Durante la celebrazione per lo scudetto 2024-2025, Aurelio De Laurentiis ha commentato il futuro del Napoli, esprimendo soddisfazione per gli allenatori desiderosi di restare. Ha anche accennato all'interesse del club per Kevin De Bruyne, attualmente in uscita dal Manchester City, sottolineando l'importanza di avere conferme ufficiali prima di procedere.

(Adnkronos) – "Conte? Se gli allenatori vogliono rimanere, siamo felicissimi. De Bruyne? Finché non c'è nero su bianco.". Aurelio De Laurentiis tra presente e futuro del Napoli durante la festa per lo scudetto 2024-2025. Il Napoli è sulle tracce di Kevin De Bruyne, in uscita dal Manchester City. "So che ha già comprato una bellissima .

