Napoli De Laurentiis | De Bruyne ha comprato casa ci ho parlato stamattina

Durante i festeggiamenti per il trionfo del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis rivela interessanti novità sul futuro della squadra. Tra i temi trattati, spicca l'acquisto di una villa da parte di Kevin De Bruyne, con cui De Laurentiis ha avuto una conversazione questa mattina. Scopriamo tutti i dettagli di questa intrigante notizia.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla anche del futuro durante i festeggiamenti per lo scudetto. “ De Bruyne? So che ha già verificato, o credo addirittura comprato, una bellissima villa. Questa mattina mi sono collegato con lui, la moglie e il suo figlio di 9 anni in video, ed è stata una bellissima visione, una coppia, anzi un triplete con il bambino, fantastico, veramente straordinario. Se possiamo darla come notizia? No, ancora no. Finché non è nero su bianco non si danno mai notizie, noi siamo seri”, ha detto il patron dei partenopei, a bordo del bus scoperto che ha attraversando il lungomare Caracciolo, rispondendo alla domanda del giornalista Rai sul possibile acquisto del belga Kevin De Bruyne, che ha lasciato il Manchester City... 🔗 Leggi su Lapresse.it