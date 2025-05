Napoli Conte vacilla come fece Spalletti Differenze e analogie dei due scudetti targati ADL

L'articolo esplora le analogie e le differenze tra i due scudetti vinti dal Napoli sotto la gestione di Aurelio De Laurentiis. Mentre il primo trionfo, atteso per decenni, ha rappresentato una gioia collettiva, il secondo, conquistato nel 2025, è stato segnato da una lotta intensa. Attraverso il confronto tra le due stagioni, si analizzano le statiche di Conte e Spalletti, due tecnici con approcci distinti ma un comune obiettivo tricolore.

Napoli, 26 maggio 2025 - Il primo scudetto era stato atteso e sospirato da decenni ma molto più agevole sul campo: il secondo è stato ravvicinato nel tempo ma molto più sofferto e combattuto, seppur forse meno spettacolare. Entrambi i tricolori conquistati dal Napoli nella feconda gestione di Aurelio De Laurentiis hanno però un punto in comune: un enorme punto interrogativo sul destino dell'allenatore vincente.  I due scudetti di De Laurentiis: analogie e differenze. In principio fu Luciano Spalletti, l'uomo capace di riportare il titolo all'ombra del Vesuvio dopo 33 anni di digiuno: un'impresa enorme, confezionata da una squadra costruita più con le idee che con i nomi grossi, altisonanti e costosi...

